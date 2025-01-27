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11 yeni cezaevine 1.2 milyar TL harcanacak

Türkiye'de 2025 yılında 11 yeni cezaevinin daha inşasına başlanacak. Cezaevleri için 2025'te 1,2 milyar TL, 2027 yılı sonuna kadar ise 23,5 milyar TL kullanılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 09:30, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:33
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11 yeni cezaevine 1.2 milyar TL harcanacak

Türkiye'de Temmuz 2024 itibarıyla 403 olan cezaevlerine 2025 yılında 11 yeni cezaevi daha eklenecek.

Merkezi bütçeden 2025'te inşa edilecek yeni cezaevleri için Adalet Bakanlığı'na 1 milyar TL'nin üzerinde para aktarılacak. Bu kapsamda Uşak, Bartın, Siirt ve Niğde gibi kentlerin de aralarında olduğu 11 kente yeni cezaevleri konuşlandırılacak.

1.2 MİLYAR LİRALIK ÖDENEK

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 2025 yılında inşasına başlanacak 11 yeni cezaevinin toplam büyüklüğü 703 bin 974 metrekare olacak. Adalet Bakanlığı, 11 yeni cezaevinin yanı sıra 2025 yılı içinde bir adet de 2 bin 500 metrekare büyüklüğünde Denetimli Serbestlik Hizmet Binası'nın yapımını da hayata geçirecek.

Yeni cezaevleri için 2025 yılında Adalet Bakanlığı'na toplam 1 milyar 213 milyon 506 bin TL verilecek. Toplam 1,2 milyar TL'lik ödeneğin 500 milyon TL'si Siirt'te yapımına başlanan ceza infaz kurumu için aktarılacak.

REKOR KAYNAK

Adalet Bakanlığı'nın 11 yeni cezaevi projesi kapsamındaki inşaatlar, 2027 yılına kadar tamamlanacak. Bakanlığın yatırımlarına yönelik belgelerde yer alan bilgilere göre, yapımı 2025 yılı ve sonrasına bırakılan ve 2025 için 1,2 milyar TL kaynak ayrılan 11 yeni cezaevi için 2027 yılı sonuna kadar toplam 23 milyar 585 milyon TL kaynak kullanılması öngörülecek.

CEZAEVİ KAPASİTESİ YETMİYOR

Türkiye'de 1 Temmuz 2024 itibarıyla ise 295 bin 64 hükümlü, 47 bin 462'si tutuklu olmak üzere toplam 342 bin 526 kişi cezaevlerinde kalıyor.

Cezaevlerinin toplam kapasitesi ise yalnızca 295 bin 328 ile ifade ediliyor.

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