Adrese Teslim Öğretim Görevlisi Kadroları Sıralı Liste!

Üniversiteler tarafından Aralık ayının son günlerinde ilan edilen adrese teslim öğretim görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçları yayımlandı.

Şimdi ön değerlendirme sonuçları sonrası giriş sınavlarında kendileriyle yani tek başına yarışacak adayları sizlere tablo halinde paylaşacağız. Umuyoruz, üniversiteleri denetlemekle görevli olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bu haberi ihbar kabul eder ve ilgili alımları incelemeye alır.

ÜNİVERSİTE İLAN ŞARTI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Bilimleri veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla tezli lisans mezuniyetinden sonra basın yayın ve halkla ilişkiler alanında en az 1 (bir) yıl deneyime sahip olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi veya Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinden Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra; Yükseköğretim Kurumlarında Çocuk Gelişimi Alanında Ders Verme Deneyimine Sahip Olmanın Yanında Aile Danışmanlığı Tecrübesine Sahip Olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Lisans Mezunu Olmak. Makine Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (Bir) Adet Projede (Kalkınma Ajansı, TÜSEB, SANTEZ, TÜBİTAK, Avrupa Birliği) Görev Almış Olmak ve Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında Deneyime Sahip Olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra Alanında En Az 2 (İki) Yıl Deneyime Sahip Olmak. C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına Sahip Olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı veya Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bu Alanlardan Birinden Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra; Yükseköğretim Kurumlarında Alanında Ders Verme Deneyimine Sahip Olmanın Yanında Alanında En Az 5 (Beş) Yıl Tecrübeye Sahip Olmak Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Matematik Lisans Mezunu olmak. Matematik Alanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Yüksek Lisans Mezuniyetinden Sonra; Yükseköğretim Kurumlarında En Az 5 (Beş) Yıl Akademik Deneyime Sahip Olmanın Yanında En Az 2 (İki) Adet Projede (Kalkınma Ajansı, TÜSEB, SANTEZ, TÜBİTAK, Avrupa Birliği) Görev Almış Olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği ya da Makine Eğitimi Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Doğalgaz şebeke kayıplarının tespiti ve su şebeke kayıplarının belirlenmesi konularında çalışma yapmış olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak, Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili alanında yapmış olmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikasına sahip olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında belgelendirmek kaydıyla en az 7 (yedi) yıl ders verme tecrübesi bulunmak, Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında dil bilgisi öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca verilen ADR eğitici belgesine sahip olmak. En az 5 yıl usta öğretici olarak çalışmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl eğitim verme tecrübesine sahip olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Jeopolitik Mücadeleler, Enerji ve Jeopolitik Konum, Stratejik Paralaks ve Kriz alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Acil Durum ve Afet Yönetimi, Acil Durum ve Kriz Yönetimi, Afet Bilinci, Yangın Söndürme ve Arama Kurtarma ile İlk Yardım konularında eğitim almış olmak. Belgelendirmek şartıyla Aile ve Sosyal Hizmetler alanında iş deneyimine sahip olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans ve yüksek lisans mezunu olup çimentolu harçların nanoindentasyon karakterizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak ve alanında en az beş yıl deneyime sahip olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisans ve lisansüstü eğitimleri Harita Mühendisliği olup jeoid yüksekliği konusunda çalışma yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 10 yıl deneyime sahip olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Matematik lisans, Matematik ile ilgili alanlarda yüksek lisans mezunu olup dijitalleşmenin öğretimde kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak ve Temel Yapay Zeka Uygulamaları ve Siber Güvenlik ile ilgili belge sahibi olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği lisans ve yüksek lisans mezunu olup bir prosese ilişkin risk değerlendirmesi konusunda çalışma yapmış olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sosyoloji alanında yüksek lisans mezunu olup toplumsal yapı kariyer ilişkisi, değişim ve kalite algısı Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

İnönü Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisans yapmış olup, Belgelendirmek kaydıyla bilgi ve teknoloji eğitimi alanında en az on yıl tecrübesi olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi alanlarından birinden lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak, Sgk hizmet dökümü ile belgelendirilmiş olmak kaydıyla proje yöneticisi olarak çalışmış olmak, Proje ve Risk yönetimi, proje yönetimi eğitimi sertifikasına sahip olmak, BAP projesinde yürütücü veya araştırmacı olarak çalışmış olmak. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Yalova Üniversitesi Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Süt Teknolojisi, Su Ürünleri, Bahçe Bitkileri veya Tarla Bitkileri Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş olmak. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile Endüstriyel Gıda vb. alanlarında Sertifikasına sahip olmak Ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü lisans ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği programı tezli yüksek lisans mezunu olup bu alanda ders verme tecrübesine sahip olduğunu belgelendirmek. Yükseköğretim kurumlarında yönetim veya otomasyon sistemlerinin veri toplama, veri girişi ve raporlama alanlarında en az 1 (bir) yıl deneyimli olduğunu belgelemek. Ulaşmak için TIKLAYINIZ.