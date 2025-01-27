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Çin'den yapay zekada ABD'nin tahtını sallayan uygulama

Çinli startup DeepSeek'in yapay zeka asistan uygulaması, iPhone'un ücretsiz indirilenler listesinde zirveye yerleşti. Şeffaf çalışma modeliyle dikkat çeken uygulama, OpenAI ve Meta gibi devlerle rekabet ediyor. Bloomberg'e göre, bu başarı Çin'in yapay zeka alanındaki ABD ile farkı kapattığının bir göstergesi.

Haber Giriş : 27 Ocak 2025 09:49, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 09:51
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Çin'den yapay zekada ABD'nin tahtını sallayan uygulama

Çinli startup'ın kendi adını taşıyan yapay zeka asistan uygulaması DeepSeek, Apple Inc. iPhone indirme listelerinde zirveye yükseldi ve Silikon Vadisi'nde ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliği hakkında şüpheler uyandırdı.

Uygulamanın altında yatan yapay zeka modeli, OpenAI ve Meta Platforms Inc. ile rekabet edebilir olarak görülüyor. Yatırımcı Marc Andreessen tarafından "en şaşırtıcı ve etkileyici buluşlardan biri" olarak övülen DeepSeek'in asistanı, bir kullanıcının yazılı sorgusunu veya sorusunu ele alırken çalışmasını ve mantığını da gösteriyor.

iPhone'da ücretsiz indirilenler arasında zirvede

Apple'ın uygulama mağazasında ve Alphabet Inc. şirketinin Android Play Store'unda yapılan yorumlarda bu şeffaflıktan övgüyle söz ediliyor. Uygulama, ABD'deki iPhone'larda ücretsiz indirilenler listesinde zirveye yerleşti ve Play Store'da en çok indirilen verimlilik uygulamaları arasında yer aldı. Bloomberg Intelligence'dan Robert Lea ve Jasmine Lyu'ya göre Çin'in yapay zeka alanındaki stratejik hedefleri önümüzdeki 24 ay içinde meyvelerini vermeye devam edecek ve ülke yarı iletken tedarik darboğazına rağmen ABD ile arasındaki gelişmişlik farkını daha da daraltacak.

Singapur merkezli Aletheia Capital'in tüketici ve internet başkanı Nirgunan Tiruchelvam da DeepSeek ürününün "Silikon Vadisi'nin yaptığı önemli sermaye harcamaları ve işletme giderlerinin yapay zeka trendine yaklaşmanın en uygun yolu olduğu tezi açısından son derece sorunlu olduğunu" söyledi ve "Bu durum, yapay zekaya ayrılan devasa kaynakların sorgulanmasına neden oluyor" diye ekledi.

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