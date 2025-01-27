Teğmenler için karar haftası
Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması açılan 5 teğmen ve 8 askeri personel için yüksek disiplin süreci tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı onayına sunulacak kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek dilipsin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlandı.
Gerekçeli kararın açıklanması için belirlenen 10 günlük süreyse doldu.
Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın onayına sunulacak kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.
Teğmenler ve komutanları, haklarında ihraç kararı çıkması durumunda dosyaları idari yargıya götürebilecek.
KOMUTANLAR DA SAVUNMA YAPTI
5 teğmen Kara Kuvvetleri Komuntalığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda teğmenlerin alay komutanı vekili, tabur komutanı ve bölük komutanı da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapmıştı.