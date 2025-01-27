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Kartalkaya'da yangın faciası: Acılı ailelere hakarete 3 gözaltı daha

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp hakaret eden 18 yaşındaki küçük 3 çocuğun daha gözaltına alındığı duyurdu. Gözaltı sayısı toplam 6 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 10:08, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:09
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Kartalkaya'da yangın faciası: Acılı ailelere hakarete 3 gözaltı daha

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp hakaret eden zanlılardan 3'ü yakalandı.

Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenlerle yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı, ayrıca vefat edenlerin yakınları aranarak, içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiğinin tespit edildiğini bildiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vefat eden kişilerin hatıralarına saygısızlık eden, yakınlarına "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edenlerin" yakalandığını kaydetti.

"HİÇ KİMSE MİLLETİMİZİN ACISIYLA DALGA GEÇEMEZ"

Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D. Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır."

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Yerlikaya, bu sabah yaptığı yeni açıklamada son gelişmeyi duyurdu.

Yerlikaya, açıklamasında "Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yaşları 18'den küçük 3 suça sürüklenen çocuk, Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi." ifadesini kullandı.

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