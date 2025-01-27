MSÜ sınavı başvuruları bugün sona eriyor

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona erecek.



Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2025 için başvuruların bugün sona ereceğini hatırlatarak, internet üzerinden bireysel başvuruların bugün saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

Sınav 23 Şubat Pazar günü yapılacak.