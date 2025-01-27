MSÜ sınavı başvuruları bugün sona eriyor
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu. Sınav, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 10:07, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:35
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları
bugün sona erecek.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2025 için başvuruların bugün sona ereceğini hatırlatarak, internet üzerinden bireysel başvuruların bugün saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.
Sınav 23 Şubat Pazar günü yapılacak.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2025-MSÜ) Başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek olup henüz başvurusunu yapmamış adaylar https://t.co/slR0NdmTwM resmi internet adresinden başvurularını saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.. pic.twitter.com/tUjeUjP3XnT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2025