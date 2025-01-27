MSÜ sınavı başvuruları bugün sona eriyor

Memur-Sen'den Sözcü'ye maaş davası
Memur-Sen'den Sözcü'ye maaş davası
Valilikten cuma namazı genelgesi: Kamu kurumlarına yazı gönderildi
Valilikten cuma namazı genelgesi: Kamu kurumlarına yazı gönderildi
MTV'de ilk taksit ödemelerinde cuma son gün
MTV'de ilk taksit ödemelerinde cuma son gün
Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
Sosyal medyaya yaş sınırlaması: Bu yıl devreye alınacak
Sosyal medyaya yaş sınırlaması: Bu yıl devreye alınacak
Faturalarda 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi başlıyor
Faturalarda 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi başlıyor
MİT'ten siber operasyon: 5 şahıs tutuklandı
MİT'ten siber operasyon: 5 şahıs tutuklandı
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının çıkış sebebi ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının çıkış sebebi ortaya çıktı
Trafikteki her 4 otomobilden 1'i hurda yaşını aştı
Trafikteki her 4 otomobilden 1'i hurda yaşını aştı
MEB'den uyarı: 'Diğer Ücretler' adı altında ücret alınamaz!
MEB'den uyarı: 'Diğer Ücretler' adı altında ücret alınamaz!
Teğmenler için karar haftası
Teğmenler için karar haftası
CHP'li vekil doğruladı: Muharrem İnce 'baba ocağına' dönüyor
CHP'li vekil doğruladı: Muharrem İnce 'baba ocağına' dönüyor
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti
Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı
Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
AK Parti'de MKYK bugün toplanıyor! Otel faciası görüşülecek
AK Parti'de MKYK bugün toplanıyor! Otel faciası görüşülecek
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti
'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti
Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...
Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta
Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta
E-ihracat hedefi 8 milyar dolar
E-ihracat hedefi 8 milyar dolar
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Bakanlık, özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı
Bakanlık, özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı
Otel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı
Otel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı
Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı
Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı
Ana sayfaHaberler Eğitim

MSÜ sınavı başvuruları bugün sona eriyor

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının bugün saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu. Sınav, 23 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 10:07, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:35
Yazdır
MSÜ sınavı başvuruları bugün sona eriyor

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona erecek.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2025 için başvuruların bugün sona ereceğini hatırlatarak, internet üzerinden bireysel başvuruların bugün saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

Sınav 23 Şubat Pazar günü yapılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber