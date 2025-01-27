Kamuda yapay zeka memurları göreve başladı

Yaren: Teknolojinin İnsanla Buluştuğu Nokta

"Yaren", Personel Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan bir dijital rehber olarak, Bartın Üniversitesinin değerlerini ve insan merkezli yaklaşımını temsil ediyor. Videoların girişinde yer alarak tanıtımlarda bir bağlayıcı unsur görevini üstlenen Yaren, aynı zamanda içerik üretimi süreçlerine de aktif şekilde katkı sağlıyor. Bartın Üniversitesinin yenilikçi yüzünü temsil eden avatar, Başkanlığın çalışanlarına ve paydaşlarına sunduğu hizmetleri daha erişilebilir, daha anlaşılır ve daha modern bir formatta sunmayı amaçlıyor.

Dijitalleşmede Öncü Adım

Yaren'in geliştirilmesi, Personel Daire Başkanlığının dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerine verdiği önemin bir göstergesi. Başkanlık, yeni nesil teknolojileri hizmet süreçlerine entegre ederek, daha hızlı ve etkili bir iletişim sağlamayı hedefliyor.

Yenilikçi ve İnsan Odaklı Bir Felsefe

"Yaren" ismi, Türk kültüründe dostluk, samimiyet ve güveni simgeliyor. Bu isim, Personel Daire Başkanlığının insanı merkeze alan yönetim anlayışını yansıtarak projeye anlam kazandırıyor. Ayrıca Yaren, sadece teknolojik bir araç olmanın ötesine geçerek, üniversitenin dinamik, inovatif ve ileriye dönük yapısının dijital bir temsili olarak öne çıkıyor.

Yaren'in Görevdeki İlk Günü

Personel Daire Başkanlığı, Yaren'in görevdeki ilk gününü pasaport talep formunu nasıl temin edileceğini anlatan bir video ile tanıttı. Yaren'in Bartın Üniversitesinde dijital dönüşüm yolculuğuna tanık olmak için TIKLAYIN.

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının bu adımı, Üniversite bünyesinde dijitalleşme ve yapay zeka temelli projelere olan ilgiyi artırmayı hedeflerken, aynı zamanda diğer kurumlar için de ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.

