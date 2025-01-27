Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı

Toplantıda AK Parti'nin 23 Şubat'ta yapılması planlanan 8'inci Olağan Büyük Kongresine hazırlıklar ile iç ve dış gelişmelere dair konular değerlendirilecek.

Erdoğan, kongrenin ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek. Partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye katılarak partisinin gençlik kolları teşkilatlarıyla bir araya gelecek.

AK Parti'de kongre takvimi işlemeye devam ediyor. Bu kapsamda bugün Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi gerçekleştirilecek.

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