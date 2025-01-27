İstanbul'da kontrolden çıkan minibüs iş yerine girdi

Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan minibüs bir iş yerine girdi.

Toplam 3 kişinin yaralandığı, minibüs ve iş yerinde hasar meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.