İstanbul'da kontrolden çıkan minibüs iş yerine girdi
İstanbul Kartal'da kontrolden çıkan minibüs iş yerine girdi. Yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 10:44, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:57
Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan minibüs bir iş yerine girdi.
Toplam 3 kişinin yaralandığı, minibüs ve iş yerinde hasar meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.