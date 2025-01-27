Güven endeksi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,5 oranında artarak 116,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 oranında artarak 114,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.