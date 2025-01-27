Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta arttı

Memur-Sen'den Sözcü'ye maaş davası
Memur-Sen'den Sözcü'ye maaş davası
Valilikten cuma namazı genelgesi: Kamu kurumlarına yazı gönderildi
Valilikten cuma namazı genelgesi: Kamu kurumlarına yazı gönderildi
MTV'de ilk taksit ödemelerinde cuma son gün
MTV'de ilk taksit ödemelerinde cuma son gün
Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
Sosyal medyaya yaş sınırlaması: Bu yıl devreye alınacak
Sosyal medyaya yaş sınırlaması: Bu yıl devreye alınacak
Faturalarda 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi başlıyor
Faturalarda 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi başlıyor
MİT'ten siber operasyon: 5 şahıs tutuklandı
MİT'ten siber operasyon: 5 şahıs tutuklandı
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının çıkış sebebi ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının çıkış sebebi ortaya çıktı
Trafikteki her 4 otomobilden 1'i hurda yaşını aştı
Trafikteki her 4 otomobilden 1'i hurda yaşını aştı
MEB'den uyarı: 'Diğer Ücretler' adı altında ücret alınamaz!
MEB'den uyarı: 'Diğer Ücretler' adı altında ücret alınamaz!
Teğmenler için karar haftası
Teğmenler için karar haftası
CHP'li vekil doğruladı: Muharrem İnce 'baba ocağına' dönüyor
CHP'li vekil doğruladı: Muharrem İnce 'baba ocağına' dönüyor
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti
Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı
Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
AK Parti'de MKYK bugün toplanıyor! Otel faciası görüşülecek
AK Parti'de MKYK bugün toplanıyor! Otel faciası görüşülecek
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti
'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti
Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...
Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta
Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta
E-ihracat hedefi 8 milyar dolar
E-ihracat hedefi 8 milyar dolar
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Bakanlık, özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı
Bakanlık, özel hastanedeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı
Otel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı
Otel sahibinden akılalmaz savunma: Çalışanları suçladı
Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı
Hastanenin acil çıkış kapıları kablo kanallarıyla kapatıldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta arttı

Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9'a çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 10:57, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:58
Yazdır
Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1745 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0,1 puan azalarak 102,6 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise azalış yönünde etki etti.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir geçen aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mevcut mamul mal stokları seviyesinin ise mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise geçen aya göre zayıfladı.

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin geçen aya göre güçlendiği görülürken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin azalış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 41,2'ye geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ile son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi geçen aya göre 3,8 puan azalarak yüzde 41,2 seviyesinde gerçekleşti.

2025 yılı ocak ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 52,9'u üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,6'sı talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu bildirdi. Talep yetersizliğini sırasıyla iş gücü yetersizliği, ham madde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, geçen aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber