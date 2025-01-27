Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheliye gözaltı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 11:05, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:04
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.