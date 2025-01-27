Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 6 şüpheliye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 20-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.