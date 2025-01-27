Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok."