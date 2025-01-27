Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 11:13, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:14
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok."
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 27, 2025
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4vXpDmucIK