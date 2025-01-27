Dolar 35,73 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,6880 35,6890 35,7340 35,7350 Avro 37,4100 37,4110 37,6300 37,6310 Sterlin 44,3000 44,3100 44,6900 44,7000 İsviçre frangı 39,3740 39,3840 39,7750 39,7850 ANKARA ABD doları 35,6580 35,7380 35,7040 35,7840 Avro 37,3700 37,4500 37,5900 37,6700 Sterlin 44,2400 44,4500 44,6300 44,8400