Dolar 35,73 TL'ye yükseldi
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 35,73 TL'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 17:26, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,6880
|35,6890
|35,7340
|35,7350
|Avro
|37,4100
|37,4110
|37,6300
37,6310
|Sterlin
|44,3000
|44,3100
|44,6900
|44,7000
|İsviçre frangı
|39,3740
|39,3840
|39,7750
|39,7850
|ANKARA
|ABD doları
|35,6580
|35,7380
|35,7040
|35,7840
|Avro
|37,3700
|37,4500
|37,5900
|37,6700
|Sterlin
|44,2400
|44,4500
|44,6300
|44,8400