Altının kilogram fiyatı 3 milyon 176 bin 100 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 140 bin lira, en yüksek 3 milyon 185 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 176 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 182 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 340 milyon 379 bin 421,14 lira, işlem miktarı ise 424,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 1 milyar 343 milyon 745 bin 35,38 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Santral Döviz ve Yetkili Müessese, AgaBullion Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk ile Gold Trans Hediyelik Eşya Ticaret olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: