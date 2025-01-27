MİT'ten siber operasyon: 5 şahıs tutuklandı

MİT, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) iş birliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesini engellemek amacıyla kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, "Avatar" veya "Adalet" adıyla bilinen ve avukatlar için özel olarak geliştirilen bir yazılımı yöneten ve geliştiren 5 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Yazılım, kişisel verilere yasa dışı erişim sağladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, avukatlar için özel olarak geliştirilen "Avatar" veya "Adalet" yazılımının yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı tespit edildi. Yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı ve yazılımın, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile entegre çalıştığı iddiasıyla avukatlara yanıltıcı şekilde satıldığı belirlendi.

MİT'in sağladığı istihbarat üzerine İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yazılımın yöneticileri ve geliştiricilerinden oluşan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Detaylı incelemeler sürüyor

Operasyon kapsamında, söz konusu yazılımı kullanan avukatların belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da soruşturmaya dahil edilerek, yazılımla bağlantılı finansal hareketler incelenmeye başlandı. Soruşturma, hukuka aykırı faaliyetlerin ekonomik boyutlarını ortaya çıkarmayı ve suç gelirlerini tespit ederek engellemeyi hedefliyor.