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Faturalarda 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi başlıyor

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Yüksek elektrik tüketenler şubat ayından itibaren daha fazla ödeyecek. İşte faturaları değiştirecek düzenlemenin ayrıntıları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 11:30, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:38
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Elektrik faturaları 1 Şubat itibarıyla değişiyor. Yeni dönemde çok elektrik tüketen daha yüksek fatura ödeyecek.

Ayda 417 kilowattsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak.

Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

KİMLER ETKİLENECEK?

Düzenleme yüksek miktarlı elektrik tüketenleri etkileyecek.

Yıllık kullanım için sınır 5 bin kilovatsaat olarak uygulanacak. Aylık karşılığı 417 kilovatsaate karşılık gelecek.

Abonelerin yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak.

Bu sınırın üzerinde tüketim yapanlara gerçek maliyetler yansıtılacak.

KİMLER YÜKSEK FATURA ÖDEYECEK?

Konutta bin 50 liranın üzerinden fatura ödeyenler üst dilime geçecek.

Ticari işletmelerde ise bu rakam 5 bin liraya karşılık gelecek.

Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor

FATURALARA NASIL YANSIYACAK?

Belirlenen sınırın üzerindeki elektrik kullanımlarında ödenecek meblağ ikiye katlanacak.

Daha önce bin 50 liralık elektrik tüketimi yapanlar artık 2 bin lira ödeyecek.

Bu sınırın altındaki faturalar ise değişemeyecek. Yani 500 liralık elektrik tüketimi yapanlar yine 500 lira ödemeye devam edecek.

KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor.

Yeni model, bunun yüzde 3'ü yani 1,2 milyon aboneyi etkileyecek.

Düzenlemeyle 50 milyar liralık Hazine desteği kaldırılmış olacak.

SADECE KONUTLARI MI KAPSIYOR?

Düzenleme mesken içi kullanımın yanı sıra apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümler, asansör, merdiven otomatiği gibi tüm ortak alanlar için de geçerli olacak.

Cami ve cemevleri ise uygulamadan muaf tutulacak.

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