Tuzla'ya karşıya geçmek isteyen gence otomobil çarptı

İstanbul Tuzla'da evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Tosun'a (19) seyir halindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tosun'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya götürüldü.

Kaza, 25 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında Tuzla İçmeler Köprüsü Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Tosun'a seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırılan Tosun, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.