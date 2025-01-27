Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması

İmamoğlu'nun iletişim ekibinden dün yapılan açıklamada, İBB Başkanı'nın kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve çarpıcı bilgileri paylaşacağı açıklanmıştı. Bu sabah da toplantıda CHP'li İstanbul belediye başkanları ve gazeteciler yer aldı.

BİLİRKİŞİNİN ADINI VERDİ

Kameralar karşısına geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki davaya ve gündeme dair açıklamalarda bulunup rapor yazan bilirkişi hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun bugün düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği tespit edildi.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında "yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak, soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği bildirildi.