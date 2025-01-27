Hastanedeki 'numuneler bozuldu' iddiasına Bakanlıktan açıklama

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Şehir Hastanesi ile ilgili skandal bir iddia ortaya atılmıştı. İddiaya göre hastanedeki biyopsi materyallerinin konulduğu solüsyonun bozuk olması nedeniyle 1000'den fazla biyopsi örneği de bozuldu.

Tartışmalar sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir" denildi.

"TEDBİREN DEĞİŞTİRİLDİ"

Olaydan yaklaşık bine yakın hastanın mağdur olduğu iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kayseri Şehir Hastanesi Endoskopi ve Patoloji ünitelerinin bazı numune kaplarındaki solüsyon içeriğiyle ilgili şüpheleri üzerine tedarikçi ile irtibata geçilerek bahse konu numune kapları tedbiren değiştirilmiştir.

Buna ilaveten şüphe duyulan sınırlı sayıda numune kaplarıyla ilgili muhakkik atanarak gerekli inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır.