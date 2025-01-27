Memur-Sen'den Sözcü'ye maaş davası

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada; 'Sözcü yazarı Sultan Uçar'ın Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a yönelik belgeye dayanmayan asılsız iddialarla karalama kampanyası yaptığı ve konunun yargıya taşındığı ifade edildi.

Memur-Sen'den Sözcü Gazetesi'ne Karşı Yasal Süreç Başlatıldı

Memur-Sen, Sözcü yazarı Sultan Uçar'ın, 10 Ocak'ta yayımlanan yazısında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın maaşıyla ilgili asılsız ve kasıtlı iddialarda bulunduğunu belirtti. Sendika, bu yazıyı bir "itibar suikastı" olarak nitelendirdi ve gazetecilik etik ilkelerinin çiğnendiğini vurguladı. Ali Yalçın'ın maaş ve mali haklarının, tüzükte açıkça belirtildiği gibi, yalnızca Eğitim Bir-Sen'den alınan maaştan ibaret olduğu, iddia edilen diğer ödemelerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

'20'den fazla medya kuruluşuna tekzip'

Memur-Sen Hukuk Müşavirliği, Sözcü Gazetesi'ne ve yazıyı kaynak göstererek yayımlayan 20'den fazla medya kuruluşuna tekzip metni gönderdi. Bu kuruluşlardan birçoğu özür dileyerek haberi geri çekti ve tekzip yayımladı. Ancak, Sözcü Gazetesi'nin bu taleplere olumlu yanıt vermemesi üzerine yasal işlem başlatıldı.

'Yalan haberciliğe karşı hukuki mücadele'

Sendika, Ali Yalçın'ın temsil, yolluk, yevmiye gibi ek ödemeler almadığını, maaş ve huzur hakkı toplamının öğretmenlik maaşından bile düşük olduğunu vurguladı. Bu durumu "yalan haberciliğe karşı hukuki mücadele" olarak tanımlayan Memur-Sen, haklarını sonuna kadar savunacağını belirtti.

Not: Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın, mevcut mevzuatlarına göre temsil, yolluk yevmiye almadığı çok açık olmakla birlikte aldığı ücretin yaklaşık 150 bin TL olduğunu bunu dışında başka ücret almadığını değerlendiriyoruz. Memur-Senin açıklamasında da ifade ettiği gibi bir başöğretmen olarak Ali Yalçın görevde iken alacağı ekders ücretleriyle birlikte alacağı ücret ancak maaşının bir kat fazlasının bile altında ücret almaktadır

Memur-Sen dava dilekçesini sosyal medyadan paylaştı