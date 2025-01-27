Özgeçmiş belgesi eksikliğinden sıralamaya giren aday elenir mi?

Erciyes Üniversitesi tarafından 31 Aralık 2024 tarihinde ilan edilen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarının ön değerlendirme sonuçları 24 Ocak 2025 tarihinde web sayfası üzerinden ilan edilmiştir.

Ön değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Rektörlük Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne alınacak Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adaylardan "ES***** SE***** AK*****" GEÇERSİZ BAŞVURU (Özgeçmiş Belgesi Eksikliği) olarak ön değerlendirme sonrası sıralama dışı bırakılmıştır.

Adayların elbette akademik ilanda istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu asli bir sorumluluktur. Ancak, üniversitenin de sıralamayı etkilemeyen, mevzuat gereği asli bir evrak olmayan, Google açık kaynak üzerinden arandığında dahi kişilerin birçok bilgilerinin bulunduğu bir dönemde ÖZGEÇMİŞ gibi basit bir evraktan adayı elemesi kabul edilir bir durum değildir.

Devletin vatandaşın basit bir eksiğini gördüğü anda uyarması, samimi yüzünü göstermesi hepimizin arzu ettiği bir durumdur. Kamu idarelerinin adaylara başvurularda rehberlik etme yükümlülüğü de bulunmaktadır.

Bu açıklamalar ışığında, Erciyes Üniversitesi yönetiminin henüz sınav yapılmadan söz konusu ön değerlendirme sonucunu bir kez daha gözden geçirmesinde fayda görülmektedir.

