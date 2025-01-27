Açıklama geldi, saatler içinde otobüs biletleri tükendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Ocak'ta yaptığı duyuru ile bedelli askerlik yapılacak yerleri ve sevk tarihlerini duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte bedelli askerlik yapacak vatandaşların otobüs biletlerine yönelik yoğun ilgisi, çok sayıda firmanın seferlerinde boş koltuk kalmamasına neden oldu.

Bilet aramalarında yüzde 100'ü aşan bir artış görülürken, biletlerin tükenme noktasına geldiği şehirler Bilecik, Amasya ve Burdur oldu.

UÇAK SEFERLERİNİN AZ OLDUĞU ŞEHİRLERE REKOR TALEP

Verilere göre, Bilecik varışlı otobüs bileti aramalarında bir gün içinde yüzde 425'lik artış kaydedilerek rekor kırıldı. Aynı dönemde Amasya için yapılan otobüs bileti aramalarında yüzde 190, Burdur için yapılan otobüs bileti aramalarında da yüzde 182 artış görüldü.

Bedelli askerlik sevk tarihlerinin açıklanmasıyla seyahat planlaması yapanların yoğun ilgi gösterdiği otobüs bileti aramalarının gelecek günlerde de artması bekleniyor.

Bilecik ve Burdur gibi havalimanının olmadığı ya da Amasya gibi sık uçuş gerçekleşmeyen rotalara otobüs bileti aramalarının arttığı belirtilirken, sınırlı sayıda uçuşun gerçekleştiği rotalarda da uçuş sayıları talebi karşılayamadığı için otobüsle seyahate yönelik ilgide artış yaşandı.