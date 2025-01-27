Arkadaşını baltayla öldüren zanlı tutuklandı
Tokat'tın Zile ilçesinde bir kişi arkadaşını baltayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Arkadaşı M.T'yi baltayla öldüren O.A, cinayetin ardından sokağa çıkarak, "Adam öldürdüm" diye bağırmıştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 14:09, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 14:10
Alınan bilgiye göre, Minareyi Sağır Mahallesi'ndeki bir evde tartıştığı arkadaşı M.T'yi baltayla öldüren O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İddiaya göre, 24 Ocak'ta kavga ettiği arkadaşı M.T'yi baltayla öldüren O.A, cinayetin ardından sokağa çıkarak, "Adam öldürdüm" diye bağırmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri zanlıyı yakalamıştı.