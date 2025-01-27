Arkadaşını baltayla öldüren zanlı tutuklandı

İddiaya göre, 24 Ocak'ta kavga ettiği arkadaşı M.T'yi baltayla öldüren O.A, cinayetin ardından sokağa çıkarak, "Adam öldürdüm" diye bağırmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri zanlıyı yakalamıştı.

Alınan bilgiye göre, Minareyi Sağır Mahallesi'ndeki bir evde tartıştığı arkadaşı M.T'yi baltayla öldüren O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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