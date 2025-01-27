Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyetlere başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Banka'nın 59 yıllık tarihinde bir ilk olan bu statü değişikliği kararı, ülkemizin yoğun çabalarıyla hayata geçirilmiştir. Bu süreç, üye ülkelerle kurulan güçlü diyalog ve ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde, yalnızca 4,5 ay gibi kısa bir sürede geniş bir destekle başarıyla tamamlanmıştır.

Bu karar doğrultusunda AKB, ülkemizdeki faaliyetlerine başlayacaktır. Böylece kamu ve özel sektörümüz, altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda Bankanın uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarından faydalanacaktır.

AKB yetkililerinden oluşan bir heyet, ülkemizdeki başlangıç faaliyetlerini belirlemek amacıyla 24-31 Ocak 2025 tarihleri arasında kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmek üzere ülkemizi ziyarete gelmiştir.

Heyet, bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile bir araya gelmiştir. Görüşmede, Sayın Bakanımız tarafından Orta Vadeli Program kapsamında ülkemizin sektörel öncelikleri ve izlenen politikalar hakkında bilgi paylaşılmış, heyet tarafından ise AKB'nin ülkemize yönelik gelecekteki çalışma programının genel çerçevesi sunulmuştur.

Bakanlığımızın Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ile kurduğu güçlü ilişkiler ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, ülkemiz tercih edilen bir kalkınma ortağı olmuş, bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz 35 milyar dolara ulaşmıştır. Bu başarı, ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.

AKB hakkında bilgiler

AKB merkezi Manila'da bulunan 69 üyeli bir uluslararası finansal kuruluştur. Bankanın toplam kayıtlı sermayesi 142,7 milyar ABD doları olup, ödenmiş sermayesi 7,1 milyar ABD dolarıdır. Ülkemizin bankadaki kayıtlı sermayesi 480,7 milyon ABD dolar olup, %0,56 oy gücüne tekabül etmektedir."