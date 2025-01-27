Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi?
Hurda araç teşviki, özellikle ÖTV'siz otomobil alımı imkanı nedeniyle gündemdeki yerini koruyor. Yaşı 25'ten büyük olan araçların trafikten çekilmesini hedefleyen bu teşvik, vatandaşlara yerli otomobilleri ÖTV'siz satın alma fırsatı sunuyor. Meclis'te görüşülen kanun teklifinin kabul edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
TBMM'ye sunulan kanun teklifi, hurda araç teşvikini 25 yaş ve üzeri araçlara sahip vatandaşları kapsayacak şekilde düzenliyor. Bu kapsamda trafikten çekilen araçların sahipleri, ÖTV muafiyetiyle yeni bir araç satın alabilecek. Yerli otomobil üretimini desteklemeyi hedefleyen bu düzenleme, ekonomiye katkı sağlayacak.
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi, 25 yaşından büyük hurda araç sahiplerine ÖTV'siz otomobil alımını öngörüyor. Bu teklif, ticari faaliyetlerde kullanılacak yeni araçlar için de ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyor. Ancak yasa teklifi henüz yürürlüğe girmedi.
Teklifin yasalaşması durumunda, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV muafiyetiyle yeni bir araç satın alma fırsatı elde edecek.
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İLE HANGİ ARABALAR ALINABİLİR?
Hurda araç teşviki kapsamında, Türkiye'de üretilen yerli otomobillerin ÖTV'siz olarak alınması mümkün olacak. Yerli otomobil modellerinin listesi ve detaylar, teşvik kapsamına ilişkin düzenlemelerin netleşmesiyle duyurulacak.
- Fiat Egea
- Fiat Egea Cross
- Fiat Fiorino
- Ford Transit
- Ford E-Transit
- Ford Tourneo Custom
- Ford Transit Custom
- Ford Tourneo Courier
- Ford Transit Courier
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Renault Megane Sedan
- Renault Clio
- Renault Duster
- Toyota Corolla
- Toyota CH-R
- Togg T10X
- Volkswagen Transporter
Hurda araç teşviki, Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmış ve belirli yaş üzerindeki araçların trafikten çekilmesiyle yeni araç satışlarını artırmıştır. Bu düzenleme, otomotiv sektörüne destek sağlamayı hedefliyor.