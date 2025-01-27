Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi?

TBMM'ye sunulan kanun teklifi, hurda araç teşvikini 25 yaş ve üzeri araçlara sahip vatandaşları kapsayacak şekilde düzenliyor. Bu kapsamda trafikten çekilen araçların sahipleri, ÖTV muafiyetiyle yeni bir araç satın alabilecek. Yerli otomobil üretimini desteklemeyi hedefleyen bu düzenleme, ekonomiye katkı sağlayacak.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifi, 25 yaşından büyük hurda araç sahiplerine ÖTV'siz otomobil alımını öngörüyor. Bu teklif, ticari faaliyetlerde kullanılacak yeni araçlar için de ÖTV ve KDV muafiyeti talep ediyor. Ancak yasa teklifi henüz yürürlüğe girmedi.

Teklifin yasalaşması durumunda, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV muafiyetiyle yeni bir araç satın alma fırsatı elde edecek.

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ İLE HANGİ ARABALAR ALINABİLİR?

Hurda araç teşviki kapsamında, Türkiye'de üretilen yerli otomobillerin ÖTV'siz olarak alınması mümkün olacak. Yerli otomobil modellerinin listesi ve detaylar, teşvik kapsamına ilişkin düzenlemelerin netleşmesiyle duyurulacak.

Fiat Egea

Fiat Egea Cross

Fiat Fiorino

Ford Transit

Ford E-Transit

Ford Tourneo Custom

Ford Transit Custom

Ford Tourneo Courier

Ford Transit Courier

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Renault Megane Sedan

Renault Clio

Renault Duster

Toyota Corolla

Toyota CH-R

Togg T10X

Volkswagen Transporter

Hurda araç teşviki, Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmış ve belirli yaş üzerindeki araçların trafikten çekilmesiyle yeni araç satışlarını artırmıştır. Bu düzenleme, otomotiv sektörüne destek sağlamayı hedefliyor.