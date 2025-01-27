Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, ilk aşamada 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. adliyeye sevk edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

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