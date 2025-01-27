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Drift pahalıya patladı: 46 bin 392 lira ceza yedi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 20:37, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 21:15
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kusura Köy Meydanı'nda bir otomobilin drift yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Drift yapılan otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına teslim edildi.

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