Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca, FETÖ silahlı terör örgütüne üye şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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