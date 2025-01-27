Şarj noktası sayısı 2024 yılında yüzde 120,5 arttı
Türkiye'de toplam şarj noktası (soket) sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 120,5 artışla 26 bin 46 adede ulaştı. 2023 yılı sonunda soket sayısı 11 bin 812 adet seviyesindeydi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 15:30, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 15:19
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EPDK), 2024 yılı Aralık ayına ilişkin "Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayımladı.
Buna göre, geçen yıl AC şarj noktası sayısı 8 bin 320'den 15 bin 714'e, DC şarj noktası sayısı 3 bin 592'den 10 bin 332'ye yükseldi.
Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü bir yılda 1.091 MW artışla 1.736 MW'ye ulaştı.
2024 yılı Aralık ayında ise soket sayısı 950 adet artış gösterdi.