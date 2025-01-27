Erdoğan: Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi"nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmayan Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini, 61 yıllık Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK Gençlik adına saygıyla selamlıyorum. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında toprağa düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

"SİZLER ZULÜM VE KARANLIĞA BOĞULAN DÜNYANIN DİRİLİŞ NEFERLERİSİNİZ"

Gençler; sizler zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir ülkenin gençlerisiniz. Siz vicdanı ile duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Her birinizi yürekten selamlıyorum, tek tek tebrik ediyorum.

"22 YILDA ZOR GÜNLER YAŞADIK ÇOK CİDDİ ADALETSİZLİKLERE MARUZ KALDIK"

3 Kasım 2002'de sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi olarak iktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik.Gençlerimize yoldaşlık ettik. Teknolojiden sağlığa adaletten diplomasiye tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençlerimizi hep ilk planda tuttuk. Bu milletin ötelenmiş gençlerini hak ettikleri ülkeye iklimine kavuşturmanın mücadelesiniverdik. Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerimizin alet edilmesine müsaade etmedik. 22 yılda gerçekten zor günler yaşadık çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık.