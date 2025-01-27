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Erdoğan: Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidarları boyunca vesayetin, hukuksuzluğun her türlüsüne şahit olduklarını ancak hiçbir zaman demokrasiden sapmadıklarını söyledi. Erdoğan "Gençlerimizi sokağa çağıranlardan, tahrik edenlerden olmadık." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 15:31, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:05
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi"nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İsrail'in devlet terörüne 15 aydır teslim olmayan Filistin'in, Gazze'nin yiğit gençlerini, 61 yıllık Baas zulmüne son veren Suriye'nin devrimci gençlerini AK Gençlik adına saygıyla selamlıyorum. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında toprağa düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

"SİZLER ZULÜM VE KARANLIĞA BOĞULAN DÜNYANIN DİRİLİŞ NEFERLERİSİNİZ"

Gençler; sizler zulüm ve karanlığa boğulan dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz büyük bir ülkenin gençlerisiniz. Siz vicdanı ile duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız. Her birinizi yürekten selamlıyorum, tek tek tebrik ediyorum.

"22 YILDA ZOR GÜNLER YAŞADIK ÇOK CİDDİ ADALETSİZLİKLERE MARUZ KALDIK"

3 Kasım 2002'de sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi olarak iktidara gelirken gençlerimizin başımızın üstünde yeri vardır dedik.Gençlerimize yoldaşlık ettik. Teknolojiden sağlığa adaletten diplomasiye tüm alanlarda sessiz devrimlere imza atarken gençlerimizi hep ilk planda tuttuk. Bu milletin ötelenmiş gençlerini hak ettikleri ülkeye iklimine kavuşturmanın mücadelesiniverdik. Eski Türkiye'nin kirli oyunlarına gençlerimizin alet edilmesine müsaade etmedik. 22 yılda gerçekten zor günler yaşadık çok ciddi adaletsizliklere maruz kaldık.

Vesayetin her türlüsüne şahit olduk. Hiçbir zaman demokrasiden sapmadık. Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık. Hiçbir ayrım gözetmeden gençlerimizin tamamına sahip çıkmaya çalıştık. İkna odalarını yıkıp attık. Kamuda başörtüsü ile çalışmak yasaktı önlerini açtık. Gençlere vitrin malzemesi bakanlara rağmen seçilme yaşını 18'e indirerek siyasetin gençleşmesini sağladık. Sadece son 4 yıl içinde partimizin gençlik kollarına 700 bin gencimiz üye oldu."

"BU GENÇLİK 78 CANIMIZI KAYBETTİĞİMİZ KARA BİR GÜNÜN ERTESİNDE AİLELERİMİZİN ACISIYLA DALGA GEÇEN GENÇLİK DEĞİL"

Bu gençlik İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirleten köksüz şuursuz ruhsuz bir gençli değildir. Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir. Bu gençlik askere kurşun polise taş şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir. Bu gençlik 78 canımızı kaybettiğimiz kara bir günün ertesinde ailelerimizin acısıyla dalga geçen gençlik değildir. Bu gençlik milli bir gençliktir."

"ÜNİVERSİTE SAYIMIZI 208'E ÇIKARDIK"

2002'de sadece 76 üniversite vardı 132 yeni üniversite açarak üniversite sayımızı 208'e çıkardık. 22 yıl önce üniversitelerimizdeki akademik personel sayısı toplam 70 bindi, bugün 184 bini aşmış durumda. İçinde bulunduğmuz asır Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı olacaktır."

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