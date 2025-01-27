Kayak yaparken kaza geçiren astsubay, yaşamını yitirdi

Olay, 25 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinde Erzincan'da meydana geldi. Hobi olarak profesyonel kayak yapan Muharrem Abban (23), arkadaşlarıyla birlikte kayak yaptığı sırasında talihsiz kaza sonucu genç astsubay ağır yaralandı. 26 Ocak 2002 doğumlu olan ve 23. yaşına girmesi beklenen Abban, kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Abban, tüm çabalara rağmen aynı gece saatlerinde hayatını kaybetti. Erzincan'da görev arkadaşları tarafından düzenlenen törenle memleketi Denizli'ye uğurlanan Muharrem Abban'ın cenazesi bugün Hilal Camii'nde törenle son yolculuğuna uğurlandı. Genç astsubayın cenaze törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 11 Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ertan Davi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Erzincan 3. Ordu Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Çavuş Muharrem Abban'ın görev arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Hilal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından astsubayın naaşı Çakmak Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde hayatını kaybeden genç astsubayın babası Mustafa Abban, annesi Çiğdem, kız kardeşi Merve Abban gözyaşlarına hakim olamadı. Muharrem Abban'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Çiğdem Abban'ı yakınlarının teselli etmeye çalıştığı görüldü.