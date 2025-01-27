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Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifadeye çağrıldı

Katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında tehdit niteliğinde sözler söylediği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 16:07, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:25
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Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun 31 Ocak Cuma günü saat 09.00 sıralarında Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelmesi bekleniyor.

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