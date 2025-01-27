Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

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