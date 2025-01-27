35 yaşındaki anne ve 2 kızı ölü bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, evde bulunan altınlarını emanet olarak komşusuna bıraktıktan sonra geri döndü. Bir süre sonra anne ve 2 kızının bulunduğu daireden silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, Serap Yamaca ile büyük kızı İsmet Ada Yamaca'yı yerde kanlar içinde yatarken, küçük kız Nida Yamaca'yı ise kolunda serum takılı hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Serap ve İsmet Ada Yamaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bir hastanenin bilgi işlem bölümünde çalışan Serap Yamaca ile kızları Nida ve İsmet Ada'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Nida Yamaca'nın serumuna ilaç katılarak zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.