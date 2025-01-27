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Trafikte çıkan kavgada kaldırım taşıyla başına vurulan genç öldü

Adana'da trafikte tartıştığı kişi tarafından kafasına kaldırım taşıyla vurulan genç tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti. Seyhan polisleri tarafından yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 17:22, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:24
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Trafikte çıkan kavgada kaldırım taşıyla başına vurulan genç öldü

Olay, 17 Ocak günü Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Boran (30), trafikte Cabbar D. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Cabbar D., Burak Boran'ın başına kaldırım taşıyla vurdu. Boran kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Burak Boran'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Boran 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ise olaydan kısa süre sonra şüpheli Cabbar D.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D. tutuklandı.

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