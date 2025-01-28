Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 19:37, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 21:34
Kulübün sosyal medya hesabından Talisca'nın mukavele imzalayan fotoğrafıyla paylaşılan açıklamada, "Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; sarı lacivertli çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.