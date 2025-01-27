Alanya'da otel inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, polis, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, çalışmayla 4 kişiyi kurtardı.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, saat 17.00 civarında inşaat olan binada yangının başladığını, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünün arazözleri, polis ve jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile müdahale edildiğini söyledi.

Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek, onarım yapılıyormuş. Zeminle birlikte 10 katlı bir yer. İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil." diye konuştu.

- "Yangın, çalışma sırasında kaynaktan çıkıyor"

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığını anlatan Ürkmezer, şöyle devam etti:

"İki saatlik yoğun çalışma sonucu ekiplerimiz yangını söndürdü. Tüm katlarda arama tarama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar tüm ekibin yaptığı çalışma, inşaat firması sahibi de buradaydı, onların da tüm çalışan ekipler tam bir listede. Herhangi bir can kaybı bulunmuyor. Kendisinden aldığımız bilgiye göre, bu inşatta günde 200 kişilik çalışma ekibi var. Yangın sırasında sadece 4 kişi ekiplerimizin çalışmasıyla indirildi. Burası otel değil, bir inşaat. Burada kalan, yaşayan yok, sadece çalışanlar var. Yangın zaten o çalışma sırasında bir kaynaktan çıkıyor, alttaki elyaf malzemelerinin tutuşmasıyla yayılıyor, iki saatlik çalışmayla sonlandırıldı. Kurtarılan kişilerin de sağlıklarında ters durum söz konusu değil."

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de söndürme ekiplerinin özverili çalıştığını, 4 işçinin kurtarıldığını söyledi.