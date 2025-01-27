İsrail'de kaybolan 3 Türk'ten 17 gündür haber alınamıyor

Ak Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu
Ak Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor!
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor!
Sabiha Gökçen'de gizemli olay: Pilotların radarındaki nesne bulunamadı
Sabiha Gökçen'de gizemli olay: Pilotların radarındaki nesne bulunamadı
İstanbul'da Ramazan sonuna kadar ete zam yok
İstanbul'da Ramazan sonuna kadar ete zam yok
Otel faciasında yeni ifade: Masraflı olduğu için belediyeye başvuru geri çekilmiş
Otel faciasında yeni ifade: Masraflı olduğu için belediyeye başvuru geri çekilmiş
Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifadeye çağrıldı
Erdoğan: Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık
Erdoğan: Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık
Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi?
Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi?
Açıklama geldi, saatler içinde otobüs biletleri tükendi
Açıklama geldi, saatler içinde otobüs biletleri tükendi
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Anlaşmazlıklar arabuluculukla kısa sürede çözüme kavuşuyor
Anlaşmazlıklar arabuluculukla kısa sürede çözüme kavuşuyor
MTV'de ilk taksit ödemelerinde cuma son gün
MTV'de ilk taksit ödemelerinde cuma son gün
Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
Faturalarda 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi başlıyor
Faturalarda 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi başlıyor
MİT'ten siber operasyon: 5 şahıs tutuklandı
MİT'ten siber operasyon: 5 şahıs tutuklandı
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının çıkış sebebi ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının çıkış sebebi ortaya çıktı
Trafikteki her 4 otomobilden 1'i hurda yaşını aştı
Trafikteki her 4 otomobilden 1'i hurda yaşını aştı
Teğmenler için karar haftası
Teğmenler için karar haftası
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti
Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı
Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti
'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti
Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...
Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta
Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İsrail'de kaybolan 3 Türk'ten 17 gündür haber alınamıyor

Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışan 3 Türk'ten 17 gündür haber alınamıyor. En son Lübnan-İsrail sınırından konum paylaşan kayıp kişilerin aileleri gelecek umutlu haberi bekliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 18:23, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 18:23
Yazdır
İsrail'de kaybolan 3 Türk'ten 17 gündür haber alınamıyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası inşaat işçisi Hüseyin Kaya (53), iş arkadaşları Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir, bir süre önce çalıştıkları İsrail'deki alacaklarını almak için ülkeye gitti. 3 arkadaş, 9 Ocak günü İstanbul'dan Lübnan'a gitti. 11 Ocak günü Lübnan sınırından kaçak yollarla İsrail'e geçmeye çalışan 3 kişiden 17 gündür haber alınamıyor.

"17 gündür haber alamıyoruz"

Kaybolan Hüseyin Kaya'nın yeğeni Rıza Kaya, "17 gündür haber alamıyoruz. Lübnan'dan İsrail'e gitmek için yol izliyor. Kendi çabalarıyla sınırı geçmeye çalışıyorlar İsrail tarafına, 17 gündür haber alamıyoruz. Cumartesi günü yola çıkıyorlar. Yola çıktıktan sonra konum bilgileri Akşam 21.30 gibi kesiliyor. 4'üncü kişi gitmek isterken kaza geçirdiği için gidemiyor. O kişiyle konuşuyorlar. Çınar Alp var orada, konumu 8 saat sabit bir yerde kalıyor. Bunlara bomba mı atıldı, takip edilip yakalandı mı bu konuda kesin bir bilgimiz yok. 17 gündür kayıp. Bir firmadan iş almışlardı. Orada çalıştılar. Yüklü alacakları vardı. Bunlar da şikayet ediliyor. Onlar deport edilip Türkiye'ye gönderiliyor. 7 ay önce oldu. Bunlar alacaklarını alamadığı için böyle tehlikeli bir yola girdiler. Dışişleri Bakanlığına gittik. Derdimizi anlattık. Konsolosluklarla iletişim halindeyiz. Haber alamıyoruz. Şu an Lübnan sınırından kayıp. Daha kaçak olarak İsrail'e geçme durumu yoktu. Sadece sınırda yürüdükleri için o anda dron görüntü alıyor akşam 18.00'de. 21.30'da irtibat kesiliyor. Acaba bunlar takip edildi de İsrail güvenlik güçleri tarafından alındı mı? Böyle bir şeyle kendimizi avutuyoruz" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber