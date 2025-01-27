Enerji şirketleri YEKA-GES yarışmalarına yoğun ilgi gösteriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güneş enerjisi santralleri için alınan YEKA başvurularına yatırımcılar rekor ilgi gösterdi.

YEKA GES-2024'te Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da bulunan toplam 800 megavatlık kapasite, yapılacak yarışma sonucunda yatırımcılara tahsis edilecek.

Bir gün içinde tamamlanan başvuru sürecine yatırımcılar büyük ilgi gösterirken, 6 farklı şehirdeki 6 YEKA alanı için 67 şirketten 146 başvuru yapıldı. Yarışma tarihi bakanlık tarafından ilan edilecek.

- "Hedefimiz her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni geliştirilen ihale yöntemini ilk kez uygulamaya aldıklarını belirterek. "YEKA RES-2024'ün ardından YEKA GES-2024 yarışmaları da yatırımcılarımızdan büyük bir ilgi gördü. Gösterilen ilgi bizleri memnun etti. Yarışmaları tamamlayıp santrallerimizi en hızlı şekilde devreye almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgardaki potansiyelini harekete geçirmek yeni bir YEKA modeli geliştirdiklerini belirterek, "2035 yılına kadar her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışması yapacağız. Hedef 2035'te yenilenebilir kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Başvuruları alınan YEKA'lar ve bağlantı kapasiteleri şöyle;

Yarışma Adı Bağlantı Kapasitesi (MWe) Başvuru Sayısı Karapınar GES 385 9 Karaman GES 200 23 Malatya GES 75 31 Van GES 60 23 Antalya GES 40 27 Kütahya GES 40 33

- "RES yarışmaları yarın yapılacak"

Geçen hafta 40 şirketten 100 başvurunun alındığı 3 ildeki 5 YEKA-RES yarışmaları yarın yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaki yarışmalar, Edirne RES, Balkaya RES, Sergen RES, Yellice RES ve Gürün RES sıralamasıyla gerçekleştirilecek.