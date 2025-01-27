Sabiha Gökçen'de gizemli olay: Pilotların radarındaki nesne bulunamadı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş yapan pilotlar, radarlarında tanımlanamayan bir trafik tespit etti. İkazın ardından pilotlar, durumu hava trafik kontrolörüne bildirdi. Bunun üzerine deniz, hava ve kara bölgelerinde geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Ancak yapılan kontrollerde trafik ikazına neyin neden olduğu henüz tespit edilemedi.

Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı

Pilotların ve kule görevlilerinin telsiz konuşmaları durumu gözler önüne serdi. Bir pilot, "Son yaklaşmada 300 feetlerde bir trafik ikazı aldık, dron olabilir başka bir uçakta olabilir" diyerek durumu bildirdi. Kule görevlisi ise, "Bugün sabahtan beri bütün uçaklar bu ikazı verdi. Denizde ve karada aramalar yapılıyor ancak henüz bulunamadı" ifadelerini kullandı.

Trafik İkazının Kaynağı Araştırılıyor

Pilotların ifadelerine göre, tanımlanamayan trafik ikazının denizdeki bir gemiden ya da bir drondan kaynaklanabileceği değerlendiriliyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve ilgili ekiplerin bölgede yaptığı araştırmalar sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Bir pilotun telsiz konuşmasında, "500 feet altımızda alçalan bir trafik görüyoruz, tanımlanamayan bir trafik olarak görülüyor. Şu an 5 mil önümüzde" ifadeleri dikkat çekti.

Yetkililer, trafik ikazının kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.