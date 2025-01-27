Ak Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu

Çelik, parti genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyen Çelik, yaşananların üzücü ve kahredici olduğunu söyledi.

Çelik, ülkede milli yas ilan edilecek kadar büyük bir acı olduğunu vurgulayarak, bu yangının çıkış sebebi ve faciada sorumluluğu olanların tespit edilmesinin asli öncelikleri olduğunu kaydetti.

Yangına ilişkin tartışmaları takip ettiklerinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Şu anda 6 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen adli soruşturma var, 2 mülkiye baş müfettişi görevlendirilmiş durumda, 4 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Tabii adli yargı sürecinin temel çerçevesini oluşturacak bilirkişilerin yaptığı çalışma da uzman bilirkişiler tarafından titizlikle yerine getiriliyor ve sürdürülüyor. Kaybettiğimiz canlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz.

Şunu net bir şekilde söylemek isterim ki arkadaşlar, hiçbir şekilde hiçbir tarafının herhangi bir şekilde biz bu meselenin örtülü kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Her ne olursa olsun tüm boyutlarıyla açığa çıkması için yüksek bir irade kullanacağız. Cumhurbaşkanımız da zaten MKYK'nın başlangıç kısmında yaptığı konuşmada bunu net bir şekilde belirtti. Burada gerçekten hakkaniyetli, gerçeğin tam ortaya çıkmasına odaklanmış ve şeffaf bir şekilde bütün sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bir sürecin yürümesine katkı sağlayacağız."

Çelik, yangına ilişkin adli ve idari yargının yürüttüğü soruşturmanın sürdüğünü, Meclis'te bir komisyon kurulmasına dair irade gösterildiğini anımsatarak, "Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi için bütün tablonun açığa çıkmasıyla birlikte gerçekleşecektir." diye konuştu.

- "(Sahipsiz köpek sorunu) Hangi partiden olursa olsun, bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecek"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki bir kız çocuğunun sahipsiz köpek sürüsü tarafından saldırıya uğraması sonucunda hayatını kaybettiğini hatırlatan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Eslem Teker evladımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz, bu manzaraların ortaya çıkmaması için burada herhangi bir şekilde benzer tabloların yaşanmaması için gerekli olan yasal düzenlemeyi de yaptık. Fakat vatandaşlarımıza arz etmek isterim ki vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri en açık şekilde değerlendiriyoruz ve not ediyoruz. Bu sebeple bu yasal düzenlemelerin gereğini yerine getirmeyen belediyelerin bunu gerçekleştirmesi için, gereken bütün tedbirlerin alınması için, bütün irademizle bunun takipçisi olacağız. Hangi partiden olursa olsun, bu konuda ihmali olanların üzerine gidilecektir. Herhangi bir evladımızın insanımızın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğraması ya da bu şekilde bir sonuçla karşılaşmamız, hayatını kaybetmesi gibi bir tabloyu kesinlikle istemiyoruz."

- Büyük Kongre 23 Şubat'ta

Çelik, 31 Ocak'ta Antalya'da, 1 Şubat'ta İzmir'de, 7 Şubat'ta İstanbul'da il kongrelerinin yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"23 Şubat'ta Ankara'da Büyük Kongremizi gerçekleştirerek, bu süreci tamamlamış olacağız. Bu bir bayrak yarışı, şimdiye kadar kongrelerimizdeki coşku, hem görevi devreden hem de göreve yeniden gelen arkadaşlarımızın arasındaki kardeşlik duygusu bu sürecin bizim açımızdan en çok dikkat çeken bölümü. O nedenle bütün bu kongrelerde Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı dinlemek üzere salonları dolduran teşkilat mensuplarımıza, il ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanımızın gelişi için meydanları dolduran bütün vatandaşlarımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz."

- Gazze'de ateşkes

Çelik, en önemli konulardan birinin de 27 Ekim 2023'te İsrail'in Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılar olduğuna dikkati çekerek, "İsrail'in başlattığı soykırım faaliyetlerinden sonra yakın zamanda ortaya çıkan ateşkes buruk da olsa bir sevinç yaşattı hepimize. Tabii ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Gazze'deki yıkımın boyutları da çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Şimdiye kadar 50 bin Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. 110 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz de yaralanmış durumda. Tabii sivil altyapının yok edilmesinin yanı sıra bu soykırım siyasetinin ortaya koyduğu insanlık dışı vahşi eylemlerin de boyutu her geçen gün anlaşılıyor." şeklinde konuştu.

Esir takaslarında, Filistinli esirlerin yıllar içerisinde neredeyse hayati melekelerinin çoğunu kaybetmiş bir şekilde hapishanelerden çıktıklarının görüldüğüne işaret eden Çelik, Hamas tarafından rehin alınmış İsraillerin ise herkese teşekkür ederek ayrıldıklarını, hem kendilerine yapılan iyi muameleden ötürü hem de kendilerinin iyi koşullarda tutulmasından ötürü, Hamas yetkililerine ve oradaki halka teşekkür ettiklerinin görüldüğünü söyledi.

Çelik, bu durumun katliam politikasını icra edenlerle, katliam politikasına asaletle ve soylu bir biçimde direnenler arasındaki insani farkı net bir şekilde gösterdiğini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Tabii bütün bu süreç boyunca Gazze halkı bu katliam politikasına herhangi bir şekilde boyun eğmedi. Bütün asaletiyle bütün insanlığın vicdanını uyaracak bütün insanlığın vicdanına hitap edecek şekilde çok güçlü bir direniş sergilediler. Bir bakıma 10 yıllar boyunca bütün bir insanlığın vicdanını bu şekilde bir yerde toplayan, bir yere odaklayan başka bir örnek vermek neredeyse mümkün değildir. Gazze halkı gerçekten insanlık vicdanıyla yan yana geldi. Ve bütün asaletleriyle bütün haysiyetleriyle bütün bu soykırım faaliyetlerine karşı direnmiş oldular."

Filistinlilerin direniş sürecinde tüm mecralardaki basın mensuplarının çatışmaların yaşandığı alanlara gittiğine dikkati çeken Çelik, basın mensuplarının ortaya koyduğu bu faaliyetin fevkalade önemli olduğunu belirtti.

Çelik, kendi hayatlarını riske ederek hakikatin peşinde koşan bütün basın mensuplarını tebrik ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiye kadar bu uğurda hayatını kaybeden pek çok basın mensubu oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinden meslektaşlarımız oldu. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Gelinen noktada tabii özellikle TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın yaptığı belgeleme faaliyetinin burada uluslararası hukuk açısından da uluslararası siyaset açısından da referans teşkil edecek bir noktaya eriştiğini görüyoruz. Pek çok mecrada TRT'nin ve Anadolu Ajansı'nın belgeleme faaliyeti bu soykırımla ilgili olarak bir hukuki belge niteliği, bir delil niteliği taşıyacak düzeyde ortaya çıkmıştır. Bu da aslında Türkiye'nin hakikatin ortaya çıkması için her açıdan ne kadar büyük bir gayret gösterdiğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu süreç boyunca sizler de yayınlarınızla buradaki insanlık dışı soykırımı dünyaya duyurmakta, halkımıza duyurmakta büyük bir çaba gösterdiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."