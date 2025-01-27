Çocuklarını yangından kurtaran anne hayatını kaybetti

Olay, Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın 4. katında oturan Suriye uyruklu ailenin evinde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Bir anda evi saran alevlerin arasından kurtulan K.J. (7) ve kardeşi F.J. (9), daireden çıkarak yardım istemek amacıyla aşağıya indi. Anne Esraa Alola (26), 1 yaşındaki bebeği A.J.'yi de vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atarak kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Daireyi saran yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, evin yatak odasında anne Esraa Alalo'nun cansız bedenine ulaştı.

Annesi tarafından aşağı atılarak yangından kurtarılan A.J.'nin vücudunun farklı noktalarında yanıklar olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri 1 yaşındaki bebeği ambulansla hastaneye sevk ederken, ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.