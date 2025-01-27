Bakanlık açıkladı: Aile Hekiminden hastaneye gidenlere yüzde 50 indirim

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığıyla hastanelere randevu alabilmesine yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu uygulama kapsamında, aile hekimleri tarafından hastanelere sevk edilen vatandaşların muayene katılım payında yüzde 50 indirim yapılacak.

MHRS Entegrasyonu Şartı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, indirimin sadece MHRS sistemi üzerinden yapılan sevklerde geçerli olduğu vurgulandı. MHRS dışında, kağıda yazılarak yapılan sevklerde indirim uygulanmayacak. Açıklamada, "Aile hekimlerimiz tarafından MHRS sistemi üzerinden hastanelere yönlendirilen vatandaşlarımızdan alınan katılım payı yüzde 50 indirimli olacak" denildi.

Randevu Kotası Artırılabilir

Aile hekimlerinin, hastaneler için tanımlı olan yüzde 10 MHRS randevu kotasını kullandığı belirtilirken, vatandaşların yoğun talebi durumunda bu kotanın kademeli olarak artırılacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni uygulamanın vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak ve aile hekimlikleri ile hastaneler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacı taşıdığını belirtti.