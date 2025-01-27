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AB'den Trump 'Grönland' resti: Müzakereye açık değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ı satın alma" söylemlerine karşılık, bu konuda müzakere etmeyeceklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 20:56, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 21:05
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AB'den Trump 'Grönland' resti: Müzakereye açık değil

Kallas AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, bakanların ABD ile ilişkiler konusunu ele aldığını belirtti.

Trump yönetiminin pazarlık dilini benimsediğini, AB'nin de bu şekilde karşılık vermesi gerektiğini ifade eden Kallas, "Grönland konusunda müzakere etmiyoruz. Elbette üye ülkemiz Danimarka'yı ve özerk bölgesi Grönland'ı destekliyoruz." dedi.

Kallas, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu AB Dışişleri Bakanları Toplantısına davet ettiğini, kendisinin de Washington'ı ziyaret etmeye istekli olduğunu bildirdi.

Yeni ABD yönetimine ilişkin Kallas, şunları kaydetti:

"Gücümüzün ne olduğunu da hesaba katmalıyız. Biz ekonomik gücüz. Amerika ile çok fazla iç içe geçmiş durumdayız. Güvenlikle ilgili ilişkilerde de öyle. Yani Amerika'nın da Avrupa'da çıkarları var. Çok fazla iç içe geçmiş durumdayız ve bu da bizim de elimizde bir şeyler olduğu anlamına geliyor. 'Birisi bize ne yapacağımızı söylüyor ve biz de onu takip ediyoruz' gibi bir durum söz konusu değil. Biz de güçlüyüz ve ne olursa olsun, ortaklarımızla konuşurken, aynı zamanda rakiplerimize karşı harekete geçerken kendi gücümüzü hafife almamalıyız."

Trump'ın ilk başkanlık döneminde AB-ABD ilişkileri ciddi ölçüde gerilemiş, ABD Başkanı, son seçim kampanyasında da AB'ye yönelik savunmadan ticarete birçok konuda endişe verici söylemlerde bulunmuştu.

20 Ocak'ta görevi teslim alan Trump ve AB yönetimi arasında halen resmi temas kurulmadı.

Öte yandan Trump, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunuyor.

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