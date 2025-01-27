4 kişilik ailenin ölü bulunmasına Valilik ve Savcılıktan açıklama

Konya'nın Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Murat Sitesi'nde meydana gelen olayda, bir apartman dairesinden silah sesleri duyulması üzerine komşuların ihbarı ile polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, evde anne Canfeda, baba Nurettin ve oğulları Hasan Can ile Ali Tunç'un cansız bedenleriyle karşılaştı.

İntihar Şüphesi

İlk incelemelere göre, ailenin 28 yaşındaki oğlu Ali Tunç'un, anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.

Valilikten Açıklama

Konya Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Başsavcılık Soruşturma Başlattı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcımız Halil İnal ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız olay yerinde incelemelerde bulunmuştur. Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." denildi.