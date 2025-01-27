Yozgat'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, annesinin öldürüp çöplüğe attığını itiraf ettiği 4 yaşındaki çocuğun bulunması için sürdürülen arama çalışmaları tamamlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 21:56, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 22:11
İlçedeki çöplük alanında Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan arama çalışmalarında, kayıp çocuk E.Ç'ye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.
Kemik parçaları kimliğin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
- Olay
İlçede yaşayan M.S. (34), 11 Ocak'ta, eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kaybolduğunu emniyete bildirmiş, emniyetteki ifadesinde çelişkili beyanlar veren anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etmişti.
Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe 14 Ocak'ta tutuklanmış, aynı gün emniyet ve jandarma ekiplerince çöplükte arama başlatılmıştı.