Yozgat'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sonlandırıldı

İlçedeki çöplük alanında Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan arama çalışmalarında, kayıp çocuk E.Ç'ye ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

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