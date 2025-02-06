Memurluktan istifa eden kişinin emeklilik şartları nasıl belirlenir? Emekli ikramiyesi alabilir mi?

Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
Enkaz altındaki kızının elini tutmuştu: O acı hiç dinmedi
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
2025 MEB AGS Hazırlıklarına Geç Kalmadınız!
Sponsorlu İçerik
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
Mısır Çarşısı'nda yangın! Çok sayıda ekip olay yerinde
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklama
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
Işıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
MSB'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Otomotiv ihracatı yıla hızla başladı
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Naci Görür 6 Şubat'ın yıldönümünde uyardı... Bu işin şakası yok!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
Eğitimde yeni dönem: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalıştayları başlıyor
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
En kısa ay belki Şubat'tı ama tarihin en uzun acısını yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine gidecek
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
MGM açıkladı: Hangi şehirlerde kar yağışı etkili olacak?
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 21'e yükseldi
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD duyurdu
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Elektriğe iki şehirde dev yatırım
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Hazır giyimde küresel marka çıkarma zamanı
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Eğitime kar engeli! İşte tatil olan iller
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
Bakan Kurum: Evi olmayan kiracımız kalmayacak
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
MEB'den depremin yaşandığı 11 ilde eğitim seferberliği
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliğine Geçiş Genelgesini güncelledi
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
Türkiye'de 'Teknik Üniversiteler Birliği' kuruldu
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
'Hiçbir belediye başkanı projemi bakanlık engelledi diyemez'
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
Başvurular başlıyor! 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
İmamoğlu'na yeni iddianame: Siyasi yasak talep edildi
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
Bolu Özel İdare Genel Sekreteri ve yardımcısı adliyede
2025 YKS başvuruları ne zaman?
2025 YKS başvuruları ne zaman?
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Erdoğan: Biz kısa mesafe koşucusu değiliz
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! 4 çocuk ürünü piyasadan toplatılıyor
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Okul müdürünü öldüren öğrenciden skandal ifade
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Memurluktan istifa eden kişinin emeklilik şartları nasıl belirlenir? Emekli ikramiyesi alabilir mi?

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaları olanlar için hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun son 7 yıl kuralı işler, ancak 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanların istifa edip işçi olarak çalışmaları halinde emekli ikramiyesi ödenmez.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Şubat 2025 14:00, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:13
Yazdır
Memurluktan istifa eden kişinin emeklilik şartları nasıl belirlenir? Emekli ikramiyesi alabilir mi?

Soru : Merhaba, 1981 doğumluyum. Ekim 2002 yılında özel sektörde çalışmaya başladım. Mart 2009 yılından beri kamuda çalışıyorum. 18 yıl hizmet sürem 6500 prim günüm var. Memuriyetten istifa edip özel sektöre geçeceğim veya çalışmayacağım. Her iki durum içinde emeklilik şartlarım nasıl olacak? Eğer çalışırsam 1260 gün şartını sağlarsam SSK dan emekli olabilir miyim? Ya da doğum borçlanması yaparak memuriyetten istifa etsem de emeklilik hakkım olur mu? Yardımlarınıza şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim

Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlarda yaş şartı aranmaz. Ancak bu tarihten sonra çalışmaya başlayan ve bugün için memur olanlar hakkında kadın ise 58, erkek ise 60 yaş dolumu ile 25 tam hizmet yılı (işçi, esnaf, memurluk, borçlanılan süreler dahil) aranır.
Sigortalılık süresinin başlangıcı memurlar hakkında uygulanmaz.
İşçi statüsünden emekli olunma halinde ise 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar hakkında sigortalılık süresi, emeklilik yaşı ve hizmet yılı esas alınır.

Son 7 yıl hizmet kuralı ve emekli ikramiyesi konusu:

2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlayanlar hakkında hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl hizmet içerisindeki çalışmaların (işçi, esnaf, memur) 2 statü olması halinde 1260 gün ve daha fazla süre, 3 statü olması halinde ise 840 gün ve daha fazla süre emeklilik statüsünü belirler.
Memurluktan ayrılıp özel sektörde işçi statüsünde çalışma halinde ve bu çalışma prim ödeme gün sayısı olarak 1260 gün ve daha fazla veya 840 gün ve daha fazla olursa memurluk statüsünden emekli olunmaz.
2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış olanların emeklilik ikramiyeleri hakkında da 5434 sayılı Kanun ek madde 82 hükümleri uygulanır. Bu madde kuralına göre de memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesinde emekli aylığı bağlandığı sırada mutlaka son defa memur statüsünde olunma koşulu aranır.

Kısa ve net açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz şöyledir;

2009 yılında memurluğa başladığınızı belirttiğinizden 5510 kapsamında memur olmaktasınız.
2002 yılında da özel sektörde çalışmış olduğunuzdan memurluktan emeklilik için 25 yıl hizmet ve 58 yaşın doldurulması şartı bulunur.
Ancak, memurluktan istifa edip özel sektöre geçmeniz ve 1260 gün ve daha fazla çalışmanız halinde emeklilik için yine 58 yaşın dolumu aranır, ancak bu defa 25 yıl hizmet yerine 20 yıl hizmet emeklilik için yeterli olur. Veya 25 yıldan beri sigortalılık süresi olup 4500 gün işçi statüsünden emeklilik için yeterli olur.
Sigortalı olarak çalıştıktan sonraki doğumlar için doğum borçlanması yapabilirsiniz, ancak bu durum sadece hizmet süresini artıracağını değerlendirmekteyiz.
Ayrıca, memurluktan ayrılıp özel sektöre geçmeniz halinde son defa memurluktan emekli olunma durumu ortadan kalkacağı için memurluk sürenize emekli ikramiyesi ödenmeyeceğini de değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber