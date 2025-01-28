Tartıştığı ağabeyini odun parçasıyla öldürdü
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çıkan tartışmada 50 yaşındaki kardeşi Alaattin Ö. tarafından odunla darbedilen Yılmaz Ö. kaldırıldığı hastanede öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 08:45, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 08:41
Aralarında husumet bulunan Alaattin Ö. (50) ile ağabeyi Yılmaz Ö. (65) Karacaşar Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştı.
Aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Alaattin Ö, meydandaki fırının önünde bulunan odun parçasını alarak Yılmaz Ö'nün başına vurdu.
Haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yılmaz Ö, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Alaattin Ö, jandarma ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.