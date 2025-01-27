Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, görüşmede önümüzdeki dönemde yapılacak olan Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi hazırlıklarını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel gelişmeler ele alındı.