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Vurgunun miktarı dudak uçuklattı! Tek tek gözaltına alındılar

Kocaeli merkezli olarak 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı. Sosyal medya üzerinden müşteri bulan dolandırıcıların, bu kez evcil hayvanları kullanarak sahtecilik yaptığı tespit edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 07:26, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 07:26
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Vurgunun miktarı dudak uçuklattı! Tek tek gözaltına alındılar

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli başta olmak üzere 7 ilde evcil hayvan sahiplendirme adı altında sahte hesaplar açarak vatandaşları dolandıran bir şebekeyi çökertti. Şüphelilerin, kargo ve seyahat sigorta bedeli gibi gerekçelerle birçok kişiden para topladığı tespit edildi.

110 Milyon TL'lik Para Hareketi

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarına toplamda 110 milyon 255 bin 279 TL para giriş çıkışı olduğu belirlendi. Yöntemlerini detaylı şekilde araştıran ekipler, dolandırıcılığın ülke genelinde birçok kişiyi mağdur ettiğini ortaya koydu.

Eş Zamanlı Operasyon

24 Ocak'ta 7 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 44 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Operasyon sonucunda 43 şüpheli gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

33 Kişi Tutuklandı

Savcılık sorgusu sonrası şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheliye yönelik arama çalışmaları ise sürüyor.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, vatandaşları evcil hayvan sahiplendirme gibi hassas konularda dikkatli olmaya çağırdı ve şüpheli durumlarda resmi kaynaklara başvurulmasını önerdi.

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